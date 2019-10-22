Е-билет отложили в долгий ящик: Киев пока не смог избавиться от жетонов и бумажных билетов

В Киеве отложили запуск е-билета / Фейсбук киевского метрополитена

Жетоны и бумажные билеты пока останутся в Киеве. Анонсированный запуск электронного билета, который был запланировал на 1 ноября, отложили на неопределенный срок, заявил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Добавим, власти Киева планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте 30 сентября: их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.

"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", – сообщил Назаров.

При этом Назаров подчеркнул, что систему е-билета нужно усовершенствовать, так как не все автоматы по их продаже подключены.

Также стало известно, что система уже давала сбои, и пассажиры метрополитена не могли воспользоваться электронным билетом в метро, передает Сегодня.

Читайте такжеВ метро Киева назвали дату окончательного исчезновения жетоновНапомним, в начале сентября сообщалось, что в Киеве с 1 ноября перестанут продавать бумажные билеты в маршрутках, троллейбусах и трамваях, а в метро – жетоны и бесконтактные карты.

По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, в наземном транспорте останется электронный билет или карточка киевлянина для льготников.

"В подземном транспорте все станции метрополитена будут принимать электронную карту, и все станции будут продавать только электронные карточки. 1 ноября в подземном транспорте еще будут пользоваться зелеными карточками и жетонами, но они будут постепенно выводиться. То есть, с 1 ноября мы планируем дать возможность пассажирам полностью воспользоваться е-билетом", - рассказал Назаров.