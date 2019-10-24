В Днепре голый мужчина "размахивал причиндалами", опубликовано видео

По Днепру голышом разгуливал мужчина / Скриншот

В Днепре засняли на видео голого мужчину, который разруливал по одной из улиц областного центра.

Мужчина "размахивал своими причиндалами", говорится в Telegram-канале Ху*вый Днепр.

По его данным, мужчина разгуливал нагишом на ул. Книгини Ольги возле одного из магазинов.

"…разруливал голый мужик... В районе АТБ, Книгини Ольги, 17", - отмечается в сообщении.

Видео, на котором запечатлен голый мужчина, разгуливающий по улице Днепра

Напомним, в конце марта в центре Одессы мужчина-"неадекват" без одежды бегали и бросался на людей. Злоумышленника задержали полицейские, а после этого его увезла специализированная медбригада.