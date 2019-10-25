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Расстрел Тайсона: что известно о бандитских разборках в Харькове

25 октября 2019, 16:52

Алексей Титов пытался кинуть гранату в патрульных, но подорвался сам - ему оторвало голову.

Участники перестрелки попали на камеры видеонаблюдения

Погибшим в результате перестрелки в Харькове оказался Владимир Борох, известный в криминальных кругах под кличкой Тайсон. При этом ранения получил лидер одной из криминальных группировок Григорий Исаков (по другием данным Георгий) по кличке Жора.

Как сообщают в соцсетях, Жора с группой мужчин общались в кафе Восторг, где между ними произошел конфликт.

"Жора с бандой сидели в кафе в Восторге, и там судя по всему между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке. Убитый в перестрелке — Владимир Борох, известный как Тайсон, правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в 4-й бооьнице с проникающим ранением в грудь", - пишет Телеграм-канал Rakly.

Один из участников стрельбы успел убежать к вокзалу, где его заметили и подстрелили полицейские. У него было несколько гранат, одна из них от выстрела сдетонировала. По другой версии, злоумышленник пытался бросить гранату в полицейских, но не успел – она взорвалась у него в руках.

  • Участник перестрелки в Харькове взорвал себя гранатой 057.ua
  • Участник перестрелки в Харькове взорвал себя гранатой 057.ua
  • Участник перестрелки в Харькове взорвал себя гранатой 057.ua
  • Участник перестрелки в Харькове взорвал себя гранатой 057.ua
  • Участник перестрелки в Харькове взорвал себя гранатой 057.ua
  • Участник перестрелки в Харькове взорвал себя гранатой 057.ua
  • Участник перестрелки в Харькове взорвал себя гранатой 057.ua

В то же время по данным Страны, Жора со своими двумя подельниками Тайсоном и Хамом встретились в кафе с четвёртым - Алексеем Титовым и еще одним человеком, который остался неопознанным и не был задержан.

Издание отмечает, что судьба Хама пока неизвестна. Титов успел отъехать на Toyota Rav-4 до адреса улица Клочковская, 193, где поджег автомобиль. Впоследствии он почти успел добраться до вокзала, где был перехвачен полицейскими. Преступник достал гранату и вырвал чеку, но был подстрелен полицейскими, и граната взорвалась у него в руках.

Также сообщается, что до 2014 года Жора был членом пророссийской организации Оплот и близко дружил с ее убитым в Подмосковье главарем Евгением Жилиным.

В материале подчеркивается, что криминальная группировка Жоры конфликтовала с кланом днепровского вора в законе по кличке Умка - Сергея Олейника. При этом Титов был наемным киллером от Умки.

Глава Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил, что у стрелявшего мужчины, который сбежал с места перестрелки, нашли оружие и гранаты. Полиция преследовала подозреваемого - он был уже ранен. Он видел, что шансов у него не было, достал гранату и подорвал себя.

По данным источника 057.ua в правоохранительных органах, в сожженной машине был АКС-74У, патроны от пистолета, парик и глушитель. Также в машине нашли 3 запала к гранатам.  Алексей Титов пытался кинуть гранату в патрульных, но подорвался сам. Ему оторвало голову. На его теле так же нашли 3 гранаты. В результате взрыва, кроме самого подрывника, никто не пострадал.

Отметим, что как сообщают Грати, убитый в перестрелке в Харькове Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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