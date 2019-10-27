"Иногда надо жопу поднять": в Донецке взорвали вышку сотовой связи местной компании

В Донецке взорвали вышку сотовой связи / скриншот

В воскресенье, 27 октября, в оккупированном Донецке взорвали одну из вышек местной телекоммуникационной компании "Феникс", которая предоставляет услуги мобильной связи на территории "ДНР".

По информации, взрыв прогремел около 10.00 в Пролетарском районе города. Жертв среди мирного населения нет.

По информации издания "Инсайд Донецк", в Пролетрском районе Донецка повреждена вышка связи оператора "Феникс" в результате диверсии.

Отметим, в соцсетях сообщение активно обсуждают жители оккупированных территорий.

"Ну и хрен с ней! От этого наша связь хуже не станет. Дно уже достигнуто", - возмутился Вадим Гвоздилка.

"Вадим, в чем дно? 4джи фигачит почти везде уже. Даже на передовой", - прокомментировал ситуацию Инсайд-Донецк.

"Inside Donetsk , не правда. Даже в центре в ТЦ Green Plaza 4g не работает. Около Донбасскабель тоже наслаждаемся вашей высокачестной связью. Иногда надо жопу (прошу прощения за мой французский) с офисного кресла поднять и в люди выйти....P.S. в люди не значит ограничиться бульваром Пушкина", - уточнил Александр Заплаткин.

Читайте также"Всех мордой в землю": Гиркин увидел второй шанс для Кремля на создание большой НовороссииНапомним, ранее сообщалось, помощник президента России Владимира Путина, Владислав Сурков посетил Донецк.

Эту информацию подтвердил "депутат" при группировке "ДНР" Владислав Бердичевский (Бриг) в своем Telegram-канале.

"Судя по тому, что кроме информации о посещении ДНР В.Ю. (Владислава Юрьевича Суркова — ред.) больше ничего не просочилось — среди присутствовавших на совещаниях нет затаившихся любителей Украины", — ехидно высказался он.