"Время снимать трусы и время надевать": в Харькове пара устрола секс-марафон возле школы - видео

Момент после секса / скриншот из видео

В Харькове пара устроила сеанс секса прямо на парковке возле одной из общеобразовательных школ.

Соответствующий видеоролик был опубликован на портале YouTube.

"В Харькове своя атмосфера. Пара не сдержала своих чувств… Кстати, копа, который выложил это видео наказали", - именно так подписан ролик.

Инцидент произошел 14 октября. В ролике четко видно, как автомобиль марки Mitsubishi характерно трясется. Когда полицейские подошли к авто и постучали в стекло, попросив открыть дверцу, пара мгновенно прекратила секс, а дама немедленно натянула красные кружевные трусы на свои упитанные ягодицы.

Напомним, ранее пара занялась сексом прямо в парке на траве. До этого другие любовники устроили сеанс секса в машине непосредственно возле полицейских.