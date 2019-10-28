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"Советуется": девушка Андрея Богдана раскрыла интимные секреты

28 октября 2019, 18:12

Анастасия Сличная заявила, что у нее отличные отношения с дочерями Богдана.

Анастасия Сличная
Анастасия Сличная / facebook.com/anastasiya.slichnaya

Девушка главы Офиса президента Андрей Богдана прокомментировала свои отношения. Так, Анастасия Сличная рассказала, какие советы дает главе ОП.

Сличная отметила, что вместе с Богданом часто выходит в свет.

"Мы часто бываем на каких-то мероприятиях, ходим в кино, очень активно проводим выходные, и к нам всегда приезжают друзья. Андрей меня не ограничивает: например, сегодня он пошел на футбол, а я пошла на "Мисс Украина Вселенная ", но мне кажется, что он немного обиделся, и сказал: "Хорошо, езжай, а затем присоединяйся к нам!" – рассказала девушка в интервью Екатерине Осадчей.

Кроме того, она заявила, что Богдан с ней советуется по жизненным вопросам.

"Я очень часто ему говорю: "Андрей, нужно быть здесь помягче, возможно, здесь не обращай внимания". И он очень часто со мной советуется. Не по политическим каким-то там вопросам, а по жизненным или связанными с отношениями с друзьями", - призналась девушка главы ОП.

Также Сличная рассказала, что у нее отличные отношения с дочерями Богдана.

"Это четыре девочки, самой младшей из которых 11 лет. Я для них как старшая подружка", - подытожила девушка.

Напомним, что ранее глава Офиса президента Андрей Богдан побывал на фестивале Белые ночи, проходящем на Арт-заводе Платформа в Киеве.

видео Андрей Богдан офис президента Анастасия Сличная
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