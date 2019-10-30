В Раде подрались нардепы от ОПЗЖ и Слуги народа: инцидент попала на камеру

Драка в Раде / скриншот

Спустя два месяца работы нового состава Верховной Рады народные избранники все больше стали походить на своих предшественников. Так, парламентарии перешли к грубой силе при выяснении спорных вопросов.

В среду, 30 октября, сцепились народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Николай Скорик и "слуга народа" Николай Тищенко. Отмечается, что причиной агрессивного поведения народных избранников стало недовольство со стороны Скорика из-за отклоненного постановления о создании временной следственной комиссии по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Так, во время ссоры между Скориком и Тищенко депутат от ОПЗЖ толкнул плечом "слугу народа". Однопартийцы Тищенко пытались предотвратить драку и успокоить разбушевавшегося нардепа от ОПЗЖ. В результате потасовка закончилась тем, что Тищенко оторвал Скорику пуговицу, а соратник Медведчука в свою очередь назвал "слугу народа" жлобом.

Стоит отметить, что первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук пытался успокоить нардепов и пригрозил закрыть заседание, если те не успокоятся и не займут свои места.

Напомним, что ранее народный избранник от Слуги Народа Николай Тищенко угодил в конфузную ситуацию в стенах Верховной Рады