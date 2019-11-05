В Мариуполе мужчина устроил "голый перформанс": видео 18+

Странного посетителя торгового центра заметили возле кинотеатра.
Жители Мариуполя стали свидетелями странного "перформанса". По торговому центру гулял абсолютно обнаженный мужчина.
В сети опубликовали видео, на котором вальяжно прогуливался между диванчиками для отдыха голый мужчина. Отмечается, что его заметили на втором этаже возле кинотеатра, где ждали свой сеанс не только взрослые, но и дети.
На обнаженного мужчину почти никто не обращал внимание. На данный момент неизвестно, что вынудило гражданина на такой весьма вызывающий поступок.
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Напомним, что в Днепре засняли на видео голого мужчину, который разгуливал по одной из улиц областного центра.