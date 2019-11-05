В Николаеве голый мужчина влез на школьную спортплощадку: видео 18+

Голый мужчина залез на спортплощадку школы

В Николаеве голый мужчина влез на площадку спортивной школы в то время, как там велись детские соревнования по теннису.

Инцидент произошел 4 ноября, видео опубликовано на YouTube-канале Черный список Николаев.

"Детские соревнования по теннису начались с выпадения этого "птенца" из-за ограждения спортшколы с криками "лююююди, помогите!". Пока ехала полиция - прикрыли его тряпкой", - сказано в сообщении.

Когда копы прибыли на место, мужчина показал, что его вещи находятся на берегу.

Обстоятельства странного поведения мужчины выясняются.

Напомним, что в Днепре засняли на видео голого мужчину, который разгуливал по одной из улиц областного центра.

Ранее в Мариуполе мужчина устроил "голый перформанс": видео 18+.