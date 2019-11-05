"Будут жопу целовать этому производителю": ГБР сообщило о подозрении ТОП-чиновникам Минобороны

ГБР сообщило о подозрении чиновниками Минобороны / скриншот

Следователи Государственного бюро расследований объявило о подозрении пяти ТОП-чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов, заявил руководитель ГБР Роман Труба во вторник, 5 ноября.

"Начато объявление подозрений пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны. Именно эти чиновники были и являются ответственными за прием и контроль качества вещевого имущества при его закупке и во время его производства", - заявил Труба.

По словам Трубы, речь идет о закупке бронежилетов.

"По предварительному сговору эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам и такого, которое не соответствует техническим требованиям. Речь идет о бронежилетах 1-4 класса защиты, которые простреливаются", - добавил Труба.

При этом Труба рассказал, что подозрения объявлено генерал-майору, начальнику главного управления вооруженных сил Украины (во время брифинга уточнили, что речь идет о генерал-майоре, начальнике управления материального обеспечения Дмитрий Марченко), а также четырем высоким должностным лицам Главного управления ВСУ. Это заместители управлений и начальник отдела. Труба рассказал, что все они знали о закупке некачественных бронежилетов, однако продолжали организовывать новые закупки.

"Чиновник... вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019 года по июнь 2019 года вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар МИД-1-4" в количестве 11 000 на общую сумму около 100 млн грн", - добавил Труба, передает УП.

Добавим, что 9 июля ГБР слило в Сеть эпизоды записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетовм.

По информации ГБР, обнародованные записи доказывают, что чиновники Минобороны были в курсе, что бронежилеты негодные, что они простреливаются, но это не помешало им принять продукцию у производителя.

В частности, чиновник убеждает кого-то, что проверяться бронежилеты не будут, и на "этапе приемки их никто мацать не будет". Также в аудиозаписи кто-то говорит, что технолог думает, что эти бронежилеты – "это жопа, кустарная работа".

Потом некий чиновник говорит, что они "будут жопу целовать этому производителю, приемщики будут считать бронежилеты закрытыми глазами".

Также в одном из эпизодов разговора кто-то говорит, что во время проверки бронежилетов в лаборатории оказалось, что они пробиваются.

Напомним, ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.