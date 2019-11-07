В аэропорту Бориспрль сбежал из-под стражи опасный российский преступник: опубликовано фото

Полиция просит украинцев помочь найти преступника / Фото НПУ

В аэропорту Борисполь пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества задержали гражданина Российской Федерации, которого разыскивают за совершение ряда преступлений. Однако, во время транспортировки в изолятор преступник сбежал из-под стражи.

51-летнего иностранца должны были поместить в изолятор временного содержания до принятия решения судом относительно его дальнейшей экстрадиции в Россию, сообщает пресс-служба полиции Киевщины. По факту побега проводится служебное расследование.

Полиция призывает граждан, которые владеют информацией о беглеце или знают о его местонахождении, позвонить на спецлинию 102.

Преступник был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку. Приметы: рост 170 см, худощавое телосложениея, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент побега гражданина США и Израиля Амос Дов Сильвера из аэропорта Борисполь перед экстрадицией в Израиль. Амос Дов Сильвер - снователь сети массового распространения каннабиса Telegrass.