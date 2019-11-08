"Так слоника не купить": Климкин раскритиковал проект бюджета на 2020 год

Павел Климкин / УНИАН

Верховная Рада еще усердно работает над государственным бюджетом на 2020 год, но документ уже поддается критике. Так, бывший министр иностранных дел Павел Климкин высказался относительно распределения средств на будущий год.

По его словам, выполнить такой бюджет очень сложно.

"Посмотрел на проект бюджета. Даже если есть шанс выполнить: то же, что было, цифры несколько больше, логика та же. Движемся в той же колее", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом он отметил, что "так слоника, как говорится, не продать. И точно не купить".

Пользователи соцсети назвали Климкина москалем, а некоторые припомнили, что экс-чиновник был при власти пять лет.

Напомним, что ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о перепалке в российским коллегой Сергеем Лавровым.