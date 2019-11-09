"Не*уй было ссать наш танк": за процветание "рышпублики" повесился боевки "ДНР"

Блихор повесился / twitter.com/666_mancer

Наглый боевки "ДНР", который в свое время "прославился" тем, что помочился на подбитый танк ВСУ, совершил суицид.

"Блихор Евгений Михайлович (Эфиоп). "15ка" (ДНР). Место жительства –Донецк. Родился 12/05/1981. Найден повешенным, похоронен 29/10/2019", - сообщил в соцсети блогер и украинский патриот из оккупированного Донецка Necro Mancer.

Также стало известно, что Блихор не смог оклематься после ранения, остался инвалидом. Хотя и работал охранником, получал очень мало, семья бедствовала, дети также болели. В итоге его нашли повешенным.

Более того, по информации сайта "Миротворец", Блихор был предателем Украины, ведь в качестве минометчика и ракетчика проходил службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке в 2003 – 2004 годах, после чего прошел специальную подготовку на полигоне Широкий Лан под Николаевом. В 2015-ом был ранен под Марьинкой.

Отметим, в комментариях граждане пишут, что это карма.

"Удобрение отправилось на повышение плодородия земельки", - отметил некий Анатолий Шо.

"И не*уй было ссать на нашу подбитую "мотолыгу"!!!", - убежден некто под ником Алекс25%.

"А уехала бы "хорошая семья" на неоккупированную территорию, был бы этот "эфиоп" жив. И у семьи все было бы ок. А так - земля стекловатой. За что боролся в своей "Пятнашке" - то и получил", - высказался пользователь Сети.

"Я так и не понял, чел от счастья за процветание рышпублики и семьи вздёрнулся, или ему добрые люди помогли?", - вопрошает некто под ником УмакаЮаДонецк.

Читайте такжеДорога в ад: "Штирлиц" рассказал о том, как ВСУ отправили к праотцам юного боевика "ДНР"Напомним, ранее сообщалось, в населенные пункты на временно оккупированных территориях Донбасса, в которых проходит процесс отвода сил и средств, могут быть переброшены "внутренние войска" "ДНР" и "ЛНР", заявил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

По его словам, ввод украинской полиции и Нацгвардии на участок разведения сил и средств в районе Золотого сделает невозможным разведение сил на новых участках.

Он пригрозил сорвать дальнейшее разведение сил и уточнил: "В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения Министерства госбезопасности и Министерства внутренних дел ЛНР".