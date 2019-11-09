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"Наживает врагов на голом месте": Черновол объяснила, почему защищает "бычару" Пашинского

9 ноября 2019, 10:36

Черновол признала, что Пашинский не может похвастаться хорошими манерами.

Пашинский
Черновол объяснила, почему защищает Пашинского / УНИАН

Соратница Сергея Пащинского Татьяна Черновол, которая  ранее на лодке отправилась на поиски Андрея Портнова, отреагировала на сообщение об угрозе жизни Пашинскому.

Отметим, ранее судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук  заявил, что жизни и здоровью экс-нардепа Сергея Пашинского угрожает опасность.

По его словам, в четверг 7 ноября Пашинский должен был быть допрошен как свидетель в деле о расстреле активистов Евромайдана, однако Государственное бюро расследований отказалось разрешить его доставку.

"Нас информирует ГБР, что сторона обвинения считает невозможным доставить подозреваемого Пашинского в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса последнего в качестве свидетеля в связи с тем, что жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, а потому перемещение подозреваемого являет небезопасным", - подчеркнул Дячук.

Так вот, Черновол заявила, что это не новость, ведь "над Пашинским угроза висит более 5 лет".

"В течение предыдущих лет СБУ постоянно передавала ему разведданные об опасности. Так получилось, что Пашинский для Кремля стал символом украинского сопротивления. По той причине, что именно Пашинский отдал первый боевой приказ в 2014 году. Для москалей, так сказать, дело чести расправиться с Пашинским. Им сейчас в этом помогает власть, бросила Пашинского в тюрьму (что неудивительно - слуги реванша) и украинское общество, которое этого... требовало. Этим я также "Америку не открыла" ...", - высказалась Черновол на своей странцие в Фейсбуке.

При этом Черновол уточнила, что последнее предупреждение ей лично "не дает покоя".

"Заметьте, всем-всем дают возможность выйти под залог или под домашний арест. Пашинскому - нет. Это никого не удивляет? Зато я столкнулась с другим, что очень обидно: даже Вы - те, что меня читают, откровенно не понимаете, почему я защищаю Пашинского, которому (по вашему мнению) место в тюрьме", - громогласно заявила Черновол.

Также Черновол объяснила, почему защищает Пашинского.

"Я понимаю, что вы лучше начнете искать хоть какое-то объяснение, почему я защищаю (по вашему мнению) зло, чем поверите, что я это делаю из-за НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ! Но разве вы в своей жизни не замечали, что хорошими делами прославиться нельзя? А в политике - тем более ...", - обратила внимание Черновол.

Также Черновол согласилась, что Пашинский не обладает хорошими манерами.

"Да, Пашинский не тот человек, который может похвастаться хорошими манерами. Он наживает себе врагов часто на "голом" месте и среди неплохих людей из-за случайно брошенных пренебрежительных слов в их адрес. Это у него происходит вперемешку с благородными поступками, но обиды ранят навсегда. Однако, сидит он не из-за отсутствия вежливости (за это не сажают), а из-за присутствия ... добродетелей (а это, оказывается, прямой путь к катастрофе). Он очень показательно попал в ловушку патриотов", - добавила Черновол.

Кроме того, Черновол обратила внимание на то, что "когда Пашинский одержал победу в спецконфискации, тюрьма ему уже была гарантирована".

Отметим, украинцы в Сети отреагировали на заявление Черновол.

"Одне питання-чому пашинський завжди вів себе як бичара? повторюю-ЗАВЖДИ", - вопрошает Сергей Михунов.

"Вообще да, меня волнует, что Пашинский сидит а остальных под залог выпускают. Но не потому что сидит, а потому что выпускают. Высший чиновник, или бывший высший чиновник, применивший наградное оружие против невооруженного кого угодно - должен сидеть в СИЗО. Уж слишком часто они обрастают клетчатыми одеялками. А дальше - по решению суда, действительно ли "пьяное быдло" угрожало жизни его жены", - сказал Денис Портной.

"Думала, что умнее эта женщина Чорновол ...... Дальше слов литературных не подбирается ....", - отметила Ирина Федорова.

"Цього гадика яб сам задушив прости Господи!", - пишет Вася Козичко.

Читайте также"Фейк уже опровергли": появились новые подробности в деле ПашинскогоНапомним, ранее нардеп VIII cозыва Татьяна Черновол громогласно поделилась своим видением уголовного преследования своего соратника. По ее словам, дело Химикуса, по которому судят Пашинского, было бы заведомо проигрышным, если бы за ним не стоял политический заказ.

Этот заказ, по мнению Черновол, могли организовать три человека: Портнов, Янукович и Путин, тем более что Портнов не раз бахвалился тем, что обязательно "посадит Пашинского", ведь именно Пашинский не дал ему заработать кучу денег. 

"Это произошло тогда, когда Украине удалось конфисковать и вернуть деньги Януковича в госбюджет. Речь шла о полутора миллиардах долларов. Портнову поручили позаботиться о сохранности этих денег на условиях, что он получит за это несколько сотен миллионов долларов вознаграждения. Однако ему это не удалось: деньги все равно вернулись в бюджет. Это произошло благодаря стараниям Пашинского", - высказалась Черновол.

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