"Придется отвоевывать кровью": Савченко высказалась о старте земельной реформы

Надежда Савченко / Скриншот

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября, анонсировал старт земельной реформы и принятие закона о референдумах. Народный депутат VIII созыва Надежда Савченко отреагировала на заявление главы государства.

"Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как преЗЕдента Украины – обманут украинцев и Украину!!! Не будь лохом!!!" – написала Савченко в Facebook.

При этом она напомнила о необходимости провести перепись населения.

"Чтобы знать, сколько нас, украинцев, может реально принять участие в референдуме и не дать сфальсифицировать результаты референдума Для этого – год времени на перепись населения и разъяснение вопросов, которые будут вынесены на общенациональный референдум!" - отметила Савченко.

Кроме того, она предостерегла президента Украины от принятия Верховной Радой "преступных законов", которые приведут к тому, что землю "придется отвоевывать кровью".

"Если будет принят преступный закон о наихудших условиях рынка земли для украинцев и хорошие условия для иностранцев в первом чтении, то ко второму чтению его никто не исправит! Закон будет преступным против украинского народа! А нам, украинцам, свою украинскую землю у "хазарского каганата" и "ордынского ига" придется отвоевывать кровью! Бывают ошибки, которые исправляются ценой человеческих жизней! Не тупите, Владимир Александрович! Вы проиграете не просто свою репутацию!" - гневно заявила экс-нардеп.

Напомним, ранее управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, который ранее упрекнул украинские власти за спешку в вопросе земельной реформы, и его неправильно интерпретировали некоторые СМИ, уточнил позицию по земельной реформе.