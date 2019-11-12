Чат с актрисой Ксенией Мишиной

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

14 ноября, в 10.00, на сайте Главред состоится чат с актрисой театра и кино Ксенией Мишиной.

На счету актрисы более двадцати работ в кино. Но, пожалуй, наиболее яркая из них – роль помещицы, роковой женщины Лидии Шефер в сериале "Крепостная".

Сейчас Ксения также является участницей телевизионного проекта "Танцы со звездами", более того, она – одна из главных претенденток на победу в этом шоу.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей Главреда и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.