Разврат и падение: во Львове в Дворце Потоцких модель станцевала в эротическом белье - видео

Та самая модель / скриншот из видео

В шедевре архитектуры, львовском Дворце Потоцких, сняли крайне откровенную рекламу нижнего белья.

Как видно в опубликованном в Instagram ролике, девушка-модель танцует на столе в Голубом зале в крайне откровенном лифчике, трусиках и чулках с подвязками.

"Мы знали, что это должно быть нечто такое дизайнерское. Очевидно, не предусмотрели, что формат в конце концов должен быть очень скандальный для публики", – прокомментировал для портала ТСН помощник генерального директора Львовской национальной галереи искусств имени Возницкого Василий Мицко.

Напомним, ранее во Львове возле здания ратуши, где заседает горсовет, двое девушек приняли участие в эротической фотосъемке. До этого в городе на углу улиц Сечевых стрельцов и Гнатюка пара занялась сексом прямо на крыше.