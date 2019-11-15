"Контрацептивы штопаные": в Сети высмеяли "интимное" фото Порошенко с Гончаренко

Порошенко, Гончаренко / Фейсбук Р.Сухачева

В Сети опубликовали фото, на котором народные депутаты от Европейской солидарности Петр Порошенко и Алексей Гончаренко держаться за руки в парламентском зале.

Необычный снимок выложил на своей странице в Facebook телеведущий Ростислав Сухачев.

"Добрый вечер", - написал он в подписи к фото.

В то же время в Сети отреагировали на необычное фото политиков и написали язвительные комментарии: "Побратими", "Батя и его пе*дюк", "Поговаривают,что он Лешу усыновил", "Контрацептивы штопаные", "Анал не табу!", "Преданная собачка".

Кроме того, пользователи также публикуют мемы на фото Порошенко с Гончаренко.

Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков потроллил Гончаренко в парламентском зале.