"Контрацептивы штопаные": в Сети высмеяли "интимное" фото Порошенко с Гончаренко

Необычный снимок политиков опубликовал телеведущий Ростислав Сухачев.
В Сети опубликовали фото, на котором народные депутаты от Европейской солидарности Петр Порошенко и Алексей Гончаренко держаться за руки в парламентском зале.
Необычный снимок выложил на своей странице в Facebook телеведущий Ростислав Сухачев.
"Добрый вечер", - написал он в подписи к фото.
В то же время в Сети отреагировали на необычное фото политиков и написали язвительные комментарии: "Побратими", "Батя и его пе*дюк", "Поговаривают,что он Лешу усыновил", "Контрацептивы штопаные", "Анал не табу!", "Преданная собачка".
Кроме того, пользователи также публикуют мемы на фото Порошенко с Гончаренко.
Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков потроллил Гончаренко в парламентском зале.