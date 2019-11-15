"Телефоны проституток снимает": Тищенко снова подняли на смех из-за его поведения

Николай Тищенко / скриншот

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко снова оказался в центре внимания из-за своего поведения. В этот раз он посетил ложу прессы и примерял на себе новую профессию.

Так, Тищенко попробовал себя в роли фотокорреспондента. Соответствующий снимок обнародовал в Faceboоk парламентский фотокор Ян Доброносов.

"Тищенко тепер фотокор", - гласит подпись к снимку.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на публикацию: "За Кивой следит?", "Тищенко всегда мудак", "Член... корреспондент", "Рядом не хватает Нади Савченко в роли журналистки", "Столовую перепутал с балконом?", "Это он телефоны проституток снимает…", "Господи, что с ним? Действительно склоняюсь к тому, чтобы всех депутатов перед заседаниями проверяли на содержание алкоголя и наркотиков", "или бухой, или умственно- отсталый", "Следит за перепиской Яременко", "у них следственный эксперимент там?", "Я долго думала, был ресторатором, был ревизором, был ведущим Мастер Шеф, теперь депутат, я все думала, кем дальше? И вот он ответ!)))", "Ложе прессы проверено, пыль не найдена", "Долба*б, а не фотокор" и другие.

Напомним, что ранее нардеп от Слуги народа Николай Тищенко не захотел отвечать на вопросы журналистов о том, являлась ил подлинной его переписка с пранкером Джокером, который выступал от имени генпрокурора Руслана Рябошапки.