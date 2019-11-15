Зеленский подписал закон о запрете перевозки детей в автокреслах

Автокресла отныне станут обязательным атрибутом автомобиля с детьми / Фото: letidor.ru

Президент Владимир Зеленский подписал закон об ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях без специальных средств безопасности.

"Действующим законодательством не было предусмотрено нормы, которая устанавливала бы ответственность за нарушение правил перевозки детей. Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, перевозящих детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей", - сообщает пресс-служба главы государства.

За первое нарушение правил перевозки детей штраф составит 510 гривен, за повторное правонарушение – 850 гривен.

Как известно, данный законопроект депутаты Верховной Рады поддержали 29 октября. Согласно правилась, устанавливается запрет на перевозку в транспортных средствах детей до 12 лет и ростом до 145 см в машине без использования специальных средств, которые позволят пристегнуть ребенка ремнями безопасности.

Ранее водителям рекомендовали возить детей в автокреслах, но штрафы за это не были предусмотрены.