В МИД рассказали на какой компромиссу по Донбассу готова Украина

Вадим Пристайко / УНИАН

На назначенной в Париже на 9 ноября во время встречи лидеров "нормандской четверки" Украина готова пойти на разумный компромисс в разрешении военного конфликта на Донбассе.

С таким заявлением во вторник, 19 ноября, выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями, открытым умом, готовы воспринять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого украинцы так давно жаждут", - заявил он.

Кроме того, Пристайко в категорическом тоне опроверг информацию о том, что одним из условий проведения встречи в "нормандском формате" являлся полный вывод пророссийских войск из Донбасса.

"Я не помню, чтобы кто-то из украинских политиков такое сказал, хотя каждый из 46 млн украинцев рассчитывал бы на то, чтобы иностранные незаконные вооруженные формирования покинули территорию нашей страны, и мы тогда мирно смогли бы решить существующие проблемы. Но мы реалисты и понимаем, что требовать этого перед нормандской встречей просто нет смысла", - подытожил глава МИД.

Напомним, ранее Пристайко рассказал о том, что Украина не может планировать свое будущее, надеясь на развал России. До этого глава украинского МИД Пристайко рассказал о планах НАТО на случай открытой агрессии РФ.