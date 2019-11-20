Глава государства распорядился изменить флаги на сине-желтые.

Линию разграничения с конца ноября пересечь будет проще / Фото: пресс-служба президента

Кабинет министров упростил правила пересечения линии разграничения на Донбассе.

Как сообщает Правительственный портал, решением предусмотрено:

• лица, не достигшие 16-летнего возраста смогут пересекать линию разграничения на основании свидетельства о рождении;

• упрощение перемещения товаров физическими лицами;

• исключение понятия "ручная кладь".

Действовать новые правила начнут с конца ноября 2019 года.

Значительно упростит пересечение линии разграничения и новый мост в Станице Луганской, который накануне открыл президент Владимир Зеленский.

"Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют", - цитирует главу государства Радио Свобода.

Зеленский заявил, что флаги обязательно необходимо заменить на сине-желтые.

"Думаю, в ближайшее время наша задача, чтобы эти флаги здесь убрать. Чтобы все помнили, что мы украинцы, и у нас один флаг", - констатировал он.