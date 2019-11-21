"Секс и сиськи": замминистра оконфузилась постом в Facebook

Александра Клитина / Фейсбук А.Клитиной

Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина ошиблась в написании слова "сексистские".

В своем Facebook она отвечала на обвинения в том, что якобы заняла свою должность "через постель".

"Я очень прошу всех и особенно СМИ не распространять сексиские упреки и фейки обо мне", - написала замминистра, допустив досадную ошибку.

Впоследствии Клитина исправила ошибку и добавила, что вскоре проведет пресс-конференцию на которой ответит на все обвинения.

Отметим, что изначальную версию сообщения Клитиной можно посмотреть в истории редактирования ее записи.

/ Фейсбук А.Клитиной

На ошибку Клитиной также обратили внимание пользователи в Сети:

"Слово "сексистські" іншомовного походження і походить від слів "сексизм"/"сексист". Тому в суфіксу літера "т" зберігається, а й відтак коректно не "сексиСькі", а "сексисТські". Успіхів!", "Без букви "т" яскравіше звучить", "Сиські?!", "Секс і сіськи. Дякуємо!", "А можна, будь ласка, ви хоча б писати грамотно навчитесь?", - написали в комментариях под сообщением Клитиной.

Напомним, ранее в Слуге народа разгорелся скандал с нардепом Романом Иванисовым, который якобы был осужден за изнасилование.