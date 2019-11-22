В Слуге народа потребовали у отсидевшего за изнасилование Иванисова сдать мандат

Роман Иванисов (в центре) / УНИАН

В социальной сети Facebook народные депутаты от фракции Слуги народа Виталий Безгин и Роман Грищук призвали сдать мандат коллегу по фракции Романа Иванисова, который в 90-х годах сидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней.

"О Романе Иванисове. Не про правовую составляющую. Исключительно о морально-этической составляющей. Единственный выход: сложить мандат", - написал Безгин.

"Роман Иванисов, выйти из фракции недостаточно. Ты должен сложить мандат народного депутата", - написал Грищук.

Напомним, ранее лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал скандал вокруг информации о том, что нардеп Роман Иванисов в 1990-е был осужден за изнасилование.

Позднее президент Владимир Зеленский заявил, что депутат Иванисов будет вынужден сложить мандат, если подтвердится сведения о его судимости за сексуальное насилие. Далее, один из воспитателей Мариупольской исправительной колонии (там Иванисов отбывал наказание), в деталях рассказал о его деле.