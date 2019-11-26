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"Доцент на концерте Кобзона": на Донбассе внезпано ушел к праотцам известный боевик

26 ноября 2019, 12:07

Информацию о смерти известного боевика по кличке Донцерт озвучил офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан.

Юрий Ермолаев по кличке Доцент

В зоне военного конфликта на Донбассе 16 ноября 2019-го внезапно умер один из известных боевиков группировки "ДНР" Юрий Ермолаев по кличке "Доцент".

Соответствующее сообщение опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан (позывной Штирлиц). 

Известно, что причиной смерти террориста Ермолаева стал оторвавшийся тромб. 

"16.11.19 Ермолаев "Доцент" Юрий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Тромб", - написал Штефан.

Напомним, ранее "Штирлиц" показал заброшенные могилы боевиков группировки "ДНР", расположенные неподалеку от Славянска, что на Донетчине. 

ДНР боевик соцсети смерть террорист Анатолий Штефан
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