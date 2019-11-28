"Я аж ах*ел": россияне испугались ракеты-НЛО, а Украина испытала свой Нептун

В России ракету приняли за НЛО / Скрин с видео

В сети сегодня активно обсуждают явление НЛО в России. Видео события заполонило Ютуб.

Фото и видео пугающего луча света во тьме постят жители Екатеринбурга, Саратова, Омска и многих других российских городов.

В Комментариях люди пишут: "Бл, пацаны, спасибо, что сняли это видео. Я тоже с папой видел полчаса назад, сам аху*л", "В Майкопе тоже видно было, я Аш ах*ел", "Прилетел собирать налоги с граждан" и т.п.

Читайте такжеПривет, Нибиру: физик анонсировал контакт с НЛООднако реальность оказалась более прозаичной: это ракета Тополь-М, испытания которой и состоялись сегодня.

Межконтинентальная баллистическая ракета взлетела в Астраханской области и на полигоне в Казахстане поразила цель.

Тем временем, одновременно с восточными соседями, провела свои испытания и Украина.

28 ноября успешно прошли испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун с дальностью пуска до 280 км и скоростью порядка 900 км/ч.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", – пояснил гендиректор ГККБ Луч Олег Коростелев.

Разработка Р-360 как летательного аппарата теперь завершена. Следующий этап – испытания на боевые характеристики ракеты.

Ранее Турция провела испытания нового беспилотника Akıncı с украинским двигателем. Современный дрон покажет себя, как на земле, так и в воздухе.