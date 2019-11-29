"Любовь-морковь": в Сеть слили фото целующейся с девушкой главы украинской делегации в ПАСЕ Ясько

Елизавета Ясько (в центре) / Фото Facebook Lisa Yasko

Опубликовано фото, на котором запечатлена народный депутат от Слуги народа, глава Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько, целующаяся с другой девушкой.

Фотографию опубликовал в своем Телеграм-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук, при этом имя девушки, которую страстно целует Ясько пока неизвестно.

"Любовь морковь. Лиза Ясько нардеп-слуга и председатель украинской делегации в ПАРЕ. Теперь живите с этим, друзья! Спокойной ночи!", - написал Мосийчук в подписи к фото.

/ Телеграм-канал И.Мосийчука

Напомним, в октябре разразился скандал после того, как в Сети опубликовали фото, как нардеп Богдан Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности, договаривался о встрече с девушкой.

После этого три парламентские фракции призвали освободить Яременко от должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что парламент во время пленарной недели 3-6 декабря рассмотрит вопрос об освобождении Яременко от должности председателя Комитета Верховной Рады по внешней политике.