Поп с наркотиками: помощника митрополита УПЦ МП Луки схватили на Новой почте с амфетамином — СМИ

Помощника митрополита Луки схватили на Новой почте / 061.ua

Вечером 29 ноября в Запорожье в одном из отделений Новой почты копы схватили помощника митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Луки, который ранее сравнил местную власть с Гитлером.

По предварительной информации, в посылке находился амфетамин.

Стало известно, что помощник митрополита Луки (в миру Андрей Коваленко) прибыл в отделение Новой почты в сопровождении человека, похожего на протоиерея Евгения Квача, пишет местное издание "061" со ссылкой на собственные источники.

При этом спустя несколько минут у отделения Новой почты засветились работники охранной фирмы, которая обеспечивает охрану митрополита Луки.

Отметим, попа задержали.

К слову, событие квалифицировано по статье 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Читайте такжеАстролог предсказал митрополиту Павлу высокий чинНапомним, ранее в селе Калиновка Житомирского района прихожане двух конфессий (ПЦУ и УПЦ Московского патриархата) поспорили из-за принадлежности храма.

Ранее громада этого села постановила переход в Православную церковь Украины. Однако сегодня возле храма возникло столкновение между прихожанами ПЦУ и сторонниками Московского патриархата. Первые пришли в сельскую церковь и намеревались провести инвентаризацию, рассказали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Это возмутило сторонников Московского патриархата, которые считают храм своим, поэтому стали его защищать от односельчан. Представители Московского патриархата закрылись внутри церкви и не пускали туда своих оппонентов, так и возник спор.