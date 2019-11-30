"Власть дьявола возобладала": в УПЦ знали о наркозависимости пойманного с амфетамином попа

Митрополит Лука знал о наркозависимости помощника / Фото: Запорожская епархия УПЦ / Facebook

Митрополит Запорожский УПЦ МП Лука назвал задержание его помощника Евгения Кугатова с наркотическими веществами на почте тяжелым ударом для паствы.

"Священнослужитель любого ранга должен быть примером для прихожан и образцом духовной жизни. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Даже в Церкви люди падают и оступаются. Но при этом нужно всегда иметь мужество признать свои ошибки и стать на путь исправления", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Задержанного иерарха Лука знает давно, когда тот был наместником Глинской пустыни. Он добавил, что знал о наркозависимости помощника, однако понадеялся на его желание избавиться от недуга.

"Я знал также и о его наркозависимости. Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом. Долгие годы удавалось сдерживать болезненные влечения наркозависимости Евгения. Но власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им. Святые отцы говорят, что за мирянином ходит один бес, за монахом десяток, а за архиереем – тысячи.

Читайте такжеЗапорожский митрополит УПЦ МП сравнил местную власть с ГитлеромДля меня это горький и тяжелый урок. В отношении этого клирика будут приняты все необходимые дисциплинарные меры. Он также должен ответить по закону и перед органами правопорядка. Я готов со своей стороны оказать необходимую помощь для расследования этого инцидента", — подчеркнул он.

Митрополит попросил прощение у своей паствы за досадный инцидент. Он добавил, что для него это испытание – "бесовская месть" за его твердую церковную позицию. По словам Луки, сейчас в СМИ распространяют много недостоверной информации о случившемся.

Священнослужитель подчеркнул, что пороки людям насаждает общество, а церковь с ними помогает бороться.

"На данный момент можно сказать, что Евгений Кугатов не справился с болезнью. Это не повод для смеха, это повод для того, чтобы больше внимания обращать на самого себя. Кто без греха, можете бросать в него камни. Я же буду молиться о том, чтобы Бог вразумил и спас его заблудшую душу. И помог справиться с иссушающей его душу страстью", - подытожил Лука.

Напомним, вечером 29 ноября в Запорожье в одном из отделений Новой почты копы схватили помощника митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Луки. В его посылке находился амфетамин.