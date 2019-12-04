"Мозги руками собирала": жена Соболева рассказала о трагической смерти маленького сына

Вячеслав Соболев с женой Инной / Информатор

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев и его жена рассказали о трагическом покушении и гибели трехлетнего сына. По их словам, в тот злополучный вечер они хотели купить будку для собаки.

Так, семья собиралась ехать за домиком для щенка, которого завели несколько недель назад. По словам жены Соболева, Инны, они вышли из ресторана и сели в авто, тогда раздался выстрел, который убил мальчика.

"Этот выстрел. Я понимаю, что это был именно он. Говорю мужу: "быстро, нажимай на газ". Смотрю - вроде живой. А потом я поворачиваюсь и вижу, что у моего ребенка нет половины головы. Его мозги я собирала своими руками", - рассказала мама убитого мальчика в Киеве.

Также она призвала украинцев беречь своих детей.

В свою очередь, Вячеслав Соболев сообщил, что кроме Саши с ними в машине была их 10-летняя дочь. Кроме того, депутат заявил, что надо было стрелять в него, а ней в детей.

"Мы с двумя детьми сели в салон. Это ж дети", - подчеркнул Соболев.

Как ранее сообщал Главред, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате погиб его трехлетний сын. Погибший ребенок оказался крестником украинской певицы Ирины Билык. Правоохранители начали следствие по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

На следующий день после трагедии правоохранители сообщили о задержании двух подозреваемых. По словам главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, следователи рассматриваю три версии трагической гибели ребенка. Позже стало известно, что полиция выяснила, кто является заказчиком покушения на Соболева. Также глава Правого сектора Андрей Тарасенко рассказал о причастности подозреваемых в убийстве ребенка к организации. 3 декабря правоохранители объявили двум задержанным подозрение в умышленном убийстве.

4 декабря суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве трехлетнего сына депутата Соболева Андрея Лаврегу. Сам же отец убитого мальчика назвал имена тех, кто мог быть причастен к трагедии.