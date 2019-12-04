"На*ера сиськи мять, грохнуть": суд арестовал второго подозреваемого в убийстве сына депутата

Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве сына депутата / informator.ua

В среду, 4 декабря, Шевченковский районный суд Киева на закрытом заседании арестовал второго подозреваемого в убийстве 1 декабря трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

"По ходатайству столичной прокуратуры второго подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика также арестовали на 2 месяца без права на залог", - сообщила Максимец га своей странице в Фейбуке.

Отметим, в комментариях на странице Максимец украинцы пишут, что раз заседание закрытое, то дело шито белыми нитками.

"Якщо закрите засідання, то й до гадалки не потрібно ходити - справа шита білими нитками", - сказал Владимир Латанюк.

"Когда потерпевший малолетний всегда заседание закрытое это норма КПК", - ответил ему Роман Савенко.

"А чего не расстрелять сразу вот на*ера сиськи мять грохнуть как собаку бешенную и все дела и быстро за других приниматься", - спросил Вячеслав Мандзюк.

"А провину доведено? Може з хлопця роблять цапа-відбувайла? Це рутинна практика міліції, пардон, поліції, коли справа резонансна і треба бігом розкрити, засудити і посадити. не доведи боже, щоб тебе запідозрили, можна ні за що провести в тюрмі довгі роки. Давайте і вас запідозримо, і зразу розстріляємо як собаку, щоб цицьки не м'яти. Я не виправдовую винних, жодним чином. Але Ви там не були, і я не була, і ми не бачили, як сталося вбивство, і чи це дійсно той хлопець натиснув на курок", - ответила Ирина Ивченко.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.

"Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Читайте также"Мрази, зла не держу": Грановский ответил на обвинение в заказе покушения на депутата СоболеваТакже ранее отец убитого 1 декабря ребёнка, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал заказчиков покушения на него. По его словам, это двое судей. Кроме того, он упомянул две фамилии: Вацлавский, а также экс-нардепа и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого еще называли "смотрящим за судьями от Порошенко".

"Саша присядь на детектор. Расскажи, как "Буквы" (имеется в виду сайт bykvu.com - Ред.) над о мной издевались", - заявил Соболев.



