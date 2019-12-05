В Киеве на остановке общественного транспорта крутили порно

Бесплатная порнушка на остановке возле цирка / скриншот

На одной из остановок общественного транспорта в Киеве на экране городского справочника можно смотреть порно. Вероятно, справочник взломали неизвестные, позволив киевлянам и гостям города смотреть порно бесплатно.

Инцидент произошел на остановке возле столичного цирка. Об это сообщил Telegram-канал Ukr. Inform и опубликовал видео с эротическими роликами.

"Это Киев детка. Пока ждешь автобус – согрейся, радостное обновление городского справочника возле цирка – доступная порнушка", – говорится в сообщении.

Порно видео в Киеве.

Напомним, в онкодиспансере Одессы разгорелся порноскандал - в кабинете гинеколога была установлена скрытая камера. Пациенток снимали на видео, а потом кадры размещали на порносайтах.

Как сообщал Главред, в аэропорту Гагарин в российском Саратове на протяжении 10 минут на настенных экранах можно было бесплатно смотреть порноролик. Кроме того, в Новомичуринске в течение часа зрители местного телеканала были вынуждены смотреть порно вместо программы Место встречи по НТВ. Инцидент произошел 14 октября. Порнографический фильм показывали днем, поэтому смотреть порно имели возможность в том числе и пожилые люди.