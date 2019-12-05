Пожар в колледже Одессы: Зеленский предупредил, что жертв может возрасти

Пожар в колледже Одессы вспыхнул 4 декабря / Фото: Думская

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил официальные данные относительно жертв и пострадавших в результате масшабного пожара, который вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду, 4 декабря.

По состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка - Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек получили травмы и находятся в больницах. Семеро пожарных и спасателей также оказались на больничных койках.

Зеленский выразил надежду, что пропавших без вести найдут целыми и невредимыми. При этом президент не исключил, что жертв трагедии может быть больше.

Глава государства поручил председателю Одесской ОГА сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и как можно быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. В ГСЧС сообщали, что огонь охватил площадь 2 тысячи квадратных метров. Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил в городе двухдневный траур.

По состоянию на утро 5 декабря пламя в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса потушили. Здание дымило, его продолжали проливать его водой. С 8 утра спасатели планировали начать разбирать завалы. Есть угроза обрушения стен здания. В помощь одесским спасателям выехали сотрудники столичной ГосЧС.

По данным СМИ, в здании колледжа не прозвучал сигнал тревоги, поэтому студенты даже не сразу узнали о том, что в здание вспыхнул пожар.