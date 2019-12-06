"Познакомились на сайте": в Киеве мужчина показал новой знакомой тело убитой женщины

В Киеве мужчина привел знакомую в квартиру и показал тело / kiev.informator.ua

В ночь на пятницу, 6 декабря, в Киеве женщина сообщила правоохранителям, что познакомилась с мужчиной через сайт знакомств и пошла с ним в квартиру, после чего знакомый ей угрожал и показал лежащее в кладовке тело женщины.

Мужчина показал знакомой тело в квартире, которая находится на ул. Зодчих, 68, а потом злоумышленника задержали полицейские по адресу Якуба Коласа, 17, пишет Информатор.

Издание узнало, что на ул. Зодчих на 14 этаже в одной из квартир в кладовке было тело 82-летней хозяйки жилья - шея была замотана шарфом, на голове был пакет. По предварительным данным, причина смерти женщины - удушение.

"Как рассказала заявительница копам, она познакомилась через сайт знакомств с мужчиной. Он привел ее в эту квартиру, после чего начал ей угрожать и показал труп в кладовке. К счастью, ей удалось убежать и добраться домой…", - говорится в материале.

На Борщаговке в кладовке нашли труп женщины с пакетом на голове Опубліковано Информатор Киев Четвер, 5 грудня 2019 р.

Напомним, в конце ноября в Шевченковском районе Киева - на ул. Юрия Ильенко, 71, у подъезда жилого дома обнаружили мертвым почти голого мужчину. СМИ писали, что мужчина мог скончаться из-за переохлаждения.