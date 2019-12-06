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"Познакомились на сайте": в Киеве мужчина показал новой знакомой тело убитой женщины

6 декабря 2019, 08:35

В столице женщине удалось сбежать от мужчины, который показал ей труп.

В столице мужчина привел знакомую в квартиру и показал тело - Новости Киева
В Киеве мужчина привел знакомую в квартиру и показал тело / kiev.informator.ua

В ночь на пятницу, 6 декабря, в Киеве женщина сообщила правоохранителям, что познакомилась с мужчиной через сайт знакомств и пошла с ним в квартиру, после чего знакомый ей угрожал и показал лежащее в кладовке тело женщины.

Мужчина показал знакомой тело в квартире, которая находится на ул. Зодчих, 68, а потом злоумышленника задержали полицейские по адресу Якуба Коласа, 17, пишет Информатор.

Издание узнало, что на ул. Зодчих на 14 этаже в одной из квартир в кладовке было тело 82-летней хозяйки жилья - шея была замотана шарфом, на голове был пакет. По предварительным данным, причина смерти женщины - удушение.

"Как рассказала заявительница копам, она познакомилась через сайт знакомств с мужчиной. Он привел ее в эту квартиру, после чего начал ей угрожать и показал труп в кладовке. К счастью, ей удалось убежать и добраться домой…", - говорится в материале.

  • В Киеве мужчина привел знакомую в квартиру и показал тело kiev.informator.ua/
  • В Киеве мужчина привел знакомую в квартиру и показал тело kiev.informator.ua/
  • В Киеве мужчина привел знакомую в квартиру и показал тело kiev.informator.ua/
  • В Киеве мужчина привел знакомую в квартиру и показал тело kiev.informator.ua/
  • В Киеве мужчина привел знакомую в квартиру и показал тело kiev.informator.ua/

На Борщаговке в кладовке нашли труп женщины с пакетом на голове

Опубліковано Информатор Киев Четвер, 5 грудня 2019 р.

Напомним, в конце ноября в Шевченковском районе Киева - на ул. Юрия Ильенко, 71, у подъезда жилого дома обнаружили мертвым почти голого мужчину. СМИ писали, что мужчина мог скончаться из-за переохлаждения. 

Киев труп тело
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