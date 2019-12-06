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"Отрабатывал навыки на человеке": в Бахмуте умер зверски избитый пьяными "отморозками" волонтер

6 декабря 2019, 12:59

У Артема Мирошниченко врачи диагностировали внутреннее кровотечение и отек головного мозга.

Артем Мирошниченко / Фейсбук А.Мирошниченко

В Бахмуте умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, который 29 ноября был зверски избит двумя пьяными подростками.

"Порошу прекратить помощь. Артем умер…", написал в Facebook его брат Сергей.

Как пишет freeradio.com.ua, полиция установила личности двух нападавших. Ими оказались 17-летний подросток, который ранее имел условную судимость за разбой и 16-летний подросток, занимавшийся боксом.

Как рассказали в полиции, на допросе он заявил о том, что решил "отрабатывать свои навыки" на живом человеке.

"Как они объясняют, были они оба навеселе. Тот, кто нападал, был более пьян. Он занимается боксом, MMA и решил проверить свои навыки", - подчеркнули в полиции.

Отметим, что суд на момент следствия решил оставить обвиняемого под домашним арестом на 2 месяца.

У Мирошниченко врачи диагностировали внутреннее кровотечение и отек головного мозга, ему сделали операцию, однако все старания медиков оказались напрасными.

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Ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области жестоко избили волонтера Артема Мирошниченко, который с 2014 года помогал военным.

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