Политолог рассказал, что окажется в плюсе от союза "Порошенко-Тимошенко-Вакарчук"

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко / УНИАН

От недавно сложившегося политического союза политсил Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука накануне нормандского саммита выиграет именно пятый президент.

Такое мнение высказал известный политтехнолог Сергей Гайдай в интервью Радио НВ.

"У одного [Вакарчука — Главред] это борьба за электорат, а у другой [Тимошенко] это политическая позиция, это был ее противник. [...] И вдруг они объединяются с общим заявлением и выходят совместно на акцию. Выиграет, конечно, снова Порошенко. Он еще раз показывает себя способным комбинатором и канализатором", — рассказал он.

Напомним, ранее Петр Порошенко (Европейская солидарность), Святослав Вакарчук (Голос) и Юлия Тимошенко (Батькивщина) подписали обращение к украинцам с призывом выйти на Майдан Незалежности 8 декабря - накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в рамках "нормандского формата" в Париже.