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Активист назвал организатора концерта Вороваек в Украине

7 декабря 2019, 00:01

Выступление группы планировал сторонник блогера Анатолия Шария.

Житель Днепра организовывал концерт Вороваек в Украине / Фото: Facebook/Вадим Багнюк

Житель Днепра Вадим Багнюк занимался организацией концерта российской блатной группы Воровайки на территории Украины.

Как заявил активист Сергей Стерненко, Багнюк зарегистрировал свое частное предприятие незадолго до работы над организацией концерта.

По словам Стерненко, Багнюк является сторонником блогера Анатолия Шария.

"Багнюк Вадим Олегович оказался фанатом известного блогера и педофила Анатолия Шария. И его жена тоже оказалась фанаткой этого пророссийского черта", - утверждает активист.

По словам Стерненко, попытка организовать концерт российской группы в Украине – это российская провокация.

"Я обратился в СБУ с обращением о запрете въезда трем участницам этой группы на территорию Украины. Кроме того, я также обратился в СБУ с заявлением о совершении преступления за призывы к посягательству на территориальную целостность Украины и разжигание национальной розни", – сказал Стерненко.

Как ранее сообщалось, нардепы из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко и Владимир Арьев обратились в официальном порядке к главе СБУ Ивану Баканову и потребовали запретить участникам российской группы Воровайки (работающей в жанре блат-поп) въезд в Украину на гастроли в 2020-м.

Напомним, ранее новость о том, что в Киев и другие города Украины собралась приехать на гастроли группа Воровайки, которая давно исполняет антиукраинские песни и поддерживает российскую агрессию на востоке страны вызвала бурное возмущение украинского общества.

Позже в Сети появилось видео, на котором покойный продюсер группы Воровайки Юрий Алмазов попытался пояснить истинный смысл нашумевшей композиции Хохлы.

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