"Янукович в парике": Пушилин с "сиськами под пальто" открыл памятник Кобзону

Бюст Кобзону установили на Аллее героев в оккупированном Донецке по соседству с памятником первому главарю "ДНР" Александру Захарченко.
В понедельник, 9 декабря, в Киевском районе оккупированного Донецка помпезно открыли мемориал народному артисту СССР, Герою "Донецкой Народной Республики" Иосифу Кобзону.
Отметим, бюст Кобзону установили на Аллее героев по соседству с памятником первому главарю "ДНР" Александру Захарченко, видео убийства которого ранее слили в Сети.
"Кобзон - человек особой породы, крепкий и великодушный. Настоящий Герой своего родного края. С самого начала конфликта и до последнего вздоха он поддерживал народ Донбасса. Вечная слава нашему великому земляку!", - во всеуслышание заявил в соцсети патрон "ДНР" Денис Пушилин, который, собственно, и открыл памятник.
Отметим, в Сети памятник Кобзону уже успели оценить и назвали его "янукович в парике".
"Этот Кобзон смахивает на януковича в парике. Небось студенты донецкого худилища ваяли?", - высказался Степан Семенов.
"Да там и Захар рядом такой же", - высказался Некро Мансер.
"У Пушилина сиськи аж через пальто видно", - обратил внимание пользователь Сети.
"Йой..яка масовка..охрЄнЄть від радощів!!хОр там рукоБлЄщіть!!", - пишет пользователь Сети под ником Украиночка.
Читайте также"Испытываем радость, мы на передовой Русского мира": Пушилин знатно ползал на брюхе перед "Хирургом" ПутинаНапомним, ранее в оккупированном Донецке к годовщине смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко установили памятник. Бюст уже стал предметом насмешек в Сети.
В частности, критический пост разместил в Twitter известный блогер Денис Казанский. Он подчеркнул, что "новороссы" могли бы сделать скульптуру более качественной.
"Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько у*бищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" - нет", - написал в сети блогер.