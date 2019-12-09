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"Янукович в парике": Пушилин с "сиськами под пальто" открыл памятник Кобзону

9 декабря 2019, 14:42

Бюст Кобзону установили на Аллее героев в оккупированном Донецке по соседству с памятником первому главарю "ДНР" Александру Захарченко.

В оккупированном Донецке появился памятник Кобзону / скриншот twitter.com/pushilindenis

В понедельник, 9 декабря, в Киевском районе оккупированного Донецка помпезно открыли мемориал народному артисту СССР, Герою "Донецкой Народной Республики" Иосифу Кобзону.

Отметим, бюст Кобзону установили на Аллее героев по соседству с памятником первому главарю "ДНР" Александру Захарченко, видео убийства которого ранее слили в Сети.

"Кобзон - человек особой породы, крепкий и великодушный. Настоящий Герой своего родного края. С самого начала конфликта и до последнего вздоха он поддерживал народ Донбасса. Вечная слава нашему великому земляку!", - во всеуслышание заявил в соцсети патрон "ДНР" Денис Пушилин, который, собственно, и открыл памятник.

Пушилин открыл памятник Кобзону / скриншот twitter.com/pushilindenis

Отметим, в Сети памятник Кобзону уже успели оценить и назвали его "янукович в парике".

Пользователи Сети обратили внимание на сиськи Пушилина под пальто / twitter.com/666_mancer

"Этот Кобзон смахивает на януковича в парике. Небось студенты донецкого худилища ваяли?", - высказался Степан Семенов.

"Да там и Захар рядом такой же", - высказался Некро Мансер.

"У Пушилина сиськи аж через пальто видно", - обратил внимание пользователь Сети.

"Йой..яка масовка..охрЄнЄть від радощів!!хОр там рукоБлЄщіть!!", - пишет пользователь Сети под ником Украиночка.

Читайте также"Испытываем радость, мы на передовой Русского мира": Пушилин знатно ползал на брюхе перед "Хирургом" ПутинаНапомним, ранее в оккупированном Донецке к годовщине смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко установили памятник. Бюст уже стал предметом насмешек в Сети.

В частности, критический пост разместил в Twitter известный блогер Денис Казанский. Он подчеркнул, что "новороссы" могли бы сделать скульптуру более качественной.

"Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько у*бищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" - нет", - написал в сети блогер.

ДНР памятник бюст Иосиф Кобзон Александр Захарченко Денис Пушилин новости Донбасса
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