Pornhub опубликовал предпочтения украинцев в 2019 году

Лана Роадс стала любимой порноактрисой украинцев

Крупнейший порносайт PornHub составил ежегодный список предпочтений в порно-жанре в уходящем году.

Украина в этом году удивила. Запрос "секс" в предпочтениях украинцев вырвался на первое место, обогнав "анимэ", - таким образом, запросы поменялись местами. БДСМ (BDSM) остался на третьем месте, как и в прошлом году.

На четвертое место вырвался поиск milf, он набрал по сравнению с 2018 годом сразу 12 позиций популярности. Но самый большой рост в топ-10 поисковых запросов, согласно Порнхаб, продемонстрировал femdom – он подскочил сразу на 86 пунктов (запрос lesbian – на 30).

Читайте такжеНаука и жизнь: в Сети опубликовали топ-3 мифов, распространяемых порноСреди роликов с персонажами видеоигр украинцы отдали предпочтения порно по игре Overwatch – как и в прошлом году, запрос занимает восьмое место.

Удивительно, но по сравнению с 2018 годом поиски группового секса (gangbang) выросли на 778%, женское доминирование (femdom) на – 660, секса на публике (public) выросли на 571%, а мастурбация по инструкции JOI (Jerk Off Instructions) - на 563%.

Самой популярной порнозвездной у украинцев стала американская актриса Лана Роудс, за ней следуют Николь Энистон Эльза Жан. В прошлом году в этой номинации победила Саша Грей.

По сравнению с остальным миром, посетители из Украины на 686% чаще смотрят видео в категории "русские", на 197% больше в "фистинге" и на 162% больше бисексуального видео.

В целом потребление порно-контента в Украине растет - в прошлом году наша страна впервые вошла в топ-20 стран-лидеров по просмотру порно, а в этом году переплюнула прошлогодние показатели.

Читайте такжеВ Киеве на остановке общественного транспорта крутили порно