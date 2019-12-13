Дело Шеремета: вскрылись новые подробнотси о подозреваемых

Убийство Шеремета / УНИАН

В Командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины отреагировали на задержание Андрея Антоненко в рамках дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Отмечается, что он все время службы характеризовался очень положительно.

Указано, что он служил в ВСУ с 2017 года.

"Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в Командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", - сообщили в командовании в Facebook.

При этом в ВСУ заявили, что готовы содействовать для проведения объективного расследования.

Кроме того, народная избранница от Европейской солидарности Яна Зинкевич заявила, что у фигурантки дела об убийстве Шеремета Яны Дугарь есть алиби. По ее словам, военный медик во время трагедии находилась в зоне АТО.

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"На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, предоставленные в отношении Яны, абсурдны даже по своей сути, и притянуты за уши", - написала депутат в Facebook.

Справка содержит извлечения из 15 приказов командира оперативно-тактической группировки "Донецк" в разные периоды с июня 2016 года по 23 мая 2018 года.

Как ранее сообщал Главред, адвокат Влад Добош опубликовал копию подозрения, врученного волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.