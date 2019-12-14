"Каждой резьбе - свой винт": каким женщинам подойдут любовники с большими пенисами

Иллюстративное фото / Dostami

Вполне логично, что тысячи и тысячи половозрелых дам считают: большой пенис хорош только для съемок в порно, а для регулярного секса – нет.

Как сообщает портал ТСН, большое мужское достоинство часто обрекает своего обладателя на проблемы в сексуальной жизни. Тем не менее, это не повод переживать и переключаться на онанизм/резиновых женщин. Эксперты рассказали, с какими именно типажами дам у мужчин с большими пенисами сложится:

1) девушки с изначально просторным влагалищем. Хватает таких вагин, в которых стандартные мужские пенисы чуть ли не тонут. Как говорят в народе, на каждую тетку с резьбою обнаружится дядька с винтом;

Читайте такжеСантиметры любви: мужчину заподозрили в воровстве из-за огромного пениса2) Женщины, имеющие двух и больше детей. После родов влагалище, по понятным причинам растягивается и готово принимать в себя большие пенисы.

3) Фанатки грубого секса и боли;

4) Добрые и сочувствующие. Если дама реально любит мужчину и готова терпеть дискомфорт от его большого пениса, то за пару лет ее влагалише постепенно растянется и привыкнет.

Напомним, ранее ученые высчитали, какой размер мужского пениса является идеальным. До этого сексолог рассказала, почему мужчины комплексуют из-за размеров пенисов.