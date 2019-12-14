Украинский скалолаз обвинил экс-тренера в сексуальном рабстве

Павел Векла обвинил экс-тренера в педофилии / Фото: скриншот из видео

Украинский скалолаз Павел Векла заявил, что в несовершеннолетнем возрасте состоял в сексуальных отношениях со своим бывшим тренером против собственной воли.

Как говорится в сюжете ТСН, спортсмен переехал несколько лет назад в Германию, однако о своей проблеме никогда ранее не говорил.

Векла утверждает, что тренер годами совершал над ним моральное и сексуальное насилие. Экс-наставник все отрицает и готов в суде отстаивать свою честь.

"Моя мать была, наверное, раза только два в зале. Он (тренер, — ред.) больше интересовался моей жизнью, чем родители. Он даже пару раз говорил, что, возможно, я гей. Это как бы нормально для двух мужчин. Точно, я, помню, говорил: "Нет, я не хочу этого". Даже отталкивал его руку", — говорит Павел.

Тренер поселил спортсмена в свою квартиру, когда у того возникли проблемы с жильем. В поездках всегда селил подростка с собой в один номер.

"Я не помню того времени, когда я не жил с Артуром в комнате. Показал моим родителям, что есть кровать, но убедил меня спать с ним в постели в его комнате", - вспоминает парень.

По словам пострадавшего, к активным действиям тренер перешел не сразу – "сначала это были не грубые действия, а позже это перешло в сексуальное вмешательство". Спортсмен уверяет, что был в сексуальном рабстве на протяжении семи лет до 2012 года.

"Нужно заканчивать с жизнью, потому что я не могу вырваться из этой ситуации другим образом. Раз я хотел выпрыгнуть из окна, раз — с моста в Украинке. Я рад, что этого не сделал сейчас", — рассказал Павел.

Сейчас бывший тренер Артур Печий - вице-президент украинской федерации скалолазания. Все обвинения своего бывшего подопечного называет клеветой.

"Да, он жил у меня не восемь, а четыре или три месяца, когда у него умерла бабушка", — говорит он и добавляет, что в постели вместе не спали, что в его трехкомнатной квартире места предостаточно.

Мужчина убежден, что бывший ученик решил очернить его репутацию накануне голосования за нового президента федерации.

"Какие-то, возможно, финансовые рычаги были, которые помогли его уговорить на этот шаг. Думаю, что стоит поставить все точки над "и", — говорит он.

Вскоре тренер и его воспитанник встретятся в судах.