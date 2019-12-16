"Гребанный треш": адвокат подозреваемой Кузьменко пожаловался на следователя

Юлия Кузьменко / соцсети

В деле об убийстве журналиста Павла Шремета появились новые странные детали. Так, следователь по данному производству внезапно ушел в отпуск после подписания подозрения.

"Оказывается старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение, на месте нет и неделю не будет", - написал Facebook адвокат Владислав Добош, который защищает фигурантку дела Юлию Кузьменко.

При этом он указал, что ему предложили передать ходатайство через канцелярию, но он не согласился.

"Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под роспись хочу. В группе есть еще вагон следователей. Определяют кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня, прямо немедленно", – сообщил защитник.

Позже он написал еще один пост, в котором пожаловался, что старший следователь Василий Бирко и его помощник Анджей Подоляк не дают ознакомится с материалами дела.

Как ранее сообщал Главред, адвокат Владислав Добош обнародовал доказательства того, что детский кардиохирург/волонтер Юлия Кузьменко не была знакома ни с военной медсестрой Яной Дугарь и военнослужащим / рок-музыкантом Андреем Антоненко до осени 2016 года, а с супругами Грищенко — до лета 2018-го.