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Жуткове ДТП в Харькове: в деле Зайцевой произошел неожиданный поворот

17 декабря 2019, 21:30

Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой, которую приговорили в 10 годам за ДТП на Сумской в Харькове.

Кассационную жалобу Елены Зайцевой, которую которую вместе с Геннадием Дроновым приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове на Сумской, Верховный Суд принял к рассмотрению.

По информации адвоката потерпевших в аварии Ларисы Матвеевой,производство открыли после внесения в документ поправок.

"Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Николай Колтунович рассмотрел кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор Киевского суда Харькова от 26 февраля 2019 года и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года и решил открыть кассационное производство", – отметила она.

По словам правозащитницы, жалоба адвоката Зайцевой, ранее возвращённая ей на доработку по формальным признакам, сейчас признана соответствующей требованиям ст. 427 УПК по срокам подачи, форме и содержанию.

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"Кассационное производство открыто 13 декабря. Верховный Суд потребовал от Киевского райсуда Харькова передать материалы уголовного производства, а участникам судебного производства направить копию решения об открытии кассационного производства с копией кассационной жалобы и информацией об их правах и обязанностях", – пояснила Матвеева.

Она добавила, что участники процесса могут подать возражение на кассационную жалобу в течение 15 дней с момента получения копии решения.

Ранее сообщалось, что Зайцева просила пять лет условно.

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