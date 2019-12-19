"Все, что можно продать – нужно продать": Гордон высказался про рынок земли в Украине

Рынок земли в Украине – Гордон велел продавать "всё, что можно" / фото: bessarabiainform.com

В Украине стоит продать всё, что можно продать.

Такую позицию высказал украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью телеканалу Наш, комментируя скандалы вокруг рынка земли в Украине.

"Я плохо отношусь к нашей оппозиции, потому что и оппозиционность заключается в том, что они сегодня не у власти, но очень бы хотели. И я плохо отношусь к уличным митингам, потому что в основном они проплаченные. И когда спортсмены и те же титушки, которых мы насмотрелись во время Майдана, защищают уже другие какие-то принципы своих хозяев за деньги – у меня это вызывает отвращение", – заявил Гордон.

Читайте такжеСтолкновения под Радой: СМИ узнали, кто умер в центре КиеваПо его словам, земля – это товар.

"Я считаю, что все, что можно продать в Украине – нужно продать. Кроме каких-то стратегических заводов. Хотя в Израиле военные заводы даже в частных руках. Всё, что в государственном ведении – все плохо развивается… Все, что в частном владении – развивается, как правило, хорошо потому что оно чье-то", – поделился своей личной позицией журналист.

В качестве примера он напомнил про Бессарабский рынок в Киеве, который является памятником архитектуры, но находится в "отвратительнейшем состоянии". По его словам, "так не должно быть в центре столицы Украины".

"Единственное – иностранцам я бы украинскую землю не продавал, особенно гражданам Российской Федерации", – уточнил журналист.

Также, по его мнению, не стоит продавать больше десяти тысяч гектаров в одни руки.

"Сама цель – не продажа. Сама цель – развитие. Потому что земля – пускай и товар, но это товар, который требует развития", – считает он.

Мораторий на продажу земли в Украине, по его наблюдениям, развитию не способствует.

Ранее доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников оценил возможное воздействие открытия рынка земли на рост экономики Украины.