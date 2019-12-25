  1. Главная
  3. Украина

В Харькове суд оправдал ученого, залившего в сеть порно с женским оргазмом

25 декабря 2019, 17:29

В общем, очередной камень в огороде тех, кто утверждает - украинская наука беспросветно деградировала и ничего интересного не исследует.

Порно
Порно. Иллюстративное фото / Мединфо

В Харькове Киевский райсуд оправдал по обвинению в распространении порнографии доцента из местной академии культуры.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Судебный репортер.

По материалам обвинения, в начале 2015-го мужчина выложил в файлообменную сеть  видеоролики с красноречивыми названиями  - "2010-Real Female Orgasms 12"; "2010-Real Female Orgasms 12"; "Incredible Female Orgasms 1998"; "Red-info 16"; "Sguirting Asian pussy - Free Porn Videos - YouPorn"; "The Peak of Orgasms".

По словам копов из отдела киберпреступности рассказал, что нашел файлы в ходе отработки операции "Паутина" в конце сентября 2015-го (когда мониторил всемирную Сеть по запросу "порно".

Мужчина вину не признал, пояснив, что никакой порнографии не распространял, он ученый, работает над докторской диссертацией по теме "Феномен плодородия в украинской семейной обрядности" и использовал порноролики для своих исследований.

По мнению экспертов, приглашенных судом, ни один из вышеописанных сюжетов не может квалифицироваться порнографическим или запрещенным - потому как будут нарушены права ученого на свободное научное исследование.

Таким образом, суд пришел к выводу, что в действиях мужчины нет состава преступления и оправдал.

Напомним, ранее в центре Киева на остановке общественного транспорта крутили порно.

До этого ученые рассказали, почему женщины любят смотреть порно.

Харьков порно женщина ученый оргазм
Сейчас вы просматриваете новость «В Харькове суд оправдал ученого, залившего в сеть порно с женским оргазмом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:45
Лолита Милявская нашла себе нового мужчину
18:36
Легионер Динамо может перебраться в Англию
18:18
Убийство Шеремета: Кузьменко попытается наказать МВД через суд Видео
18:08
Тренер Малиновского может возглавить гранда Серии А
18:00
Стрижка кроп 2020 – самая стильная мужская стрижка наступающего года фото Фото Видео
17:44
"Где соски?": Лаврентьева без трусов вывалила голую грудь на пикантном фото
17:44
После нового года Кабмин перетряхнут - политолог Видео
17:42
Новий рік 2020: чому не місце на святковому столі
17:38
Милевский запустил свой YouTube-канал - клуб, девочки, пьяный Алиев
17:29
В Харькове суд оправдал ученого, залившего в сеть порно с женским оргазмом
17:18
Людям вводили убийственный наркоз: в больнице Каменского произошла жуткая трагедия
16:46
"Как секс старика": легенда Манчестер Юнайтед проехался по игре клуба
16:46
"Не зря Севастополь назвали оливьеполем": из Крыма обратно в Россию выехал поезд Видео
16:40
"Заинтересованы сохранить": в РФ сделали неожиданное заявление по Украине
16:20
Гола правда 2020: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер Видео
16:19
"Здоровее будете": Комаровский предложил украинцам вместо ТВ смотреть порно на PornHub Видео
15:59
"Вопиющие нарушение": Эстония набросилась на Россию из-за украинского Крыма
15:46
Зеленский подписал закон о запрете импорта электричества из РФ
15:36
Monatik Stadium Show смотреть онлайн полное видео концерта в Киеве Видео
15:13
"Двойная игра, двойные деньги": политолог оценил публичные наезды Лукашенко на Россию
15:03
Смертельный пожар в Одессе: на католическое Рождество простились с погибшим студентом
14:58
Есть три главных принципа закаливания - Комаровский
14:50
Эксперт рассказал, возможно ли тотальное разрушение Крымского моста военными средствами
14:49
Умерла Алли Уиллис: причины смерти, музыка, биография
14:26
В Харькове в ночь на католическое Рождество дерзко ограбили банк: подробности
14:15
В Москве придумали, как поправить дела на строительстве Северного потока-2
14:05
"Формальность": в Кремле сделали наглое заявление о Беларуси
13:55
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: праздник кошелька и завалы
13:52
Что посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020 Видео
13:48
"Подгорает": Кличко анонсировал запуск Шулявского путепровода до конца года Видео
13:25
Два Рождества: в ПЦУ сделали революционное заявление Видео
13:10
Украина возбудила дело по факту запуска поездов в Крым: появилась реакция Москвы Видео
12:49
"Зомбилэнд от представителей ватрушек": в оккупированом Крыму расцеловали поезд Путина Видео
12:38
"Пускай укры злятся и завидуют": Украина открыла дело по факту запуска поездов в Крым Видео
12:36
Снежный вихрь: в РФ раскрыли подробности ЧП с вертолетом, жуткие фото
12:35
Рождество 2019 – что делать в праздник, чтоб быть богатым и счастливым Видео
12:14
Потеплеет до +10: синоптик удивил прогнозом на январь 2020
12:07
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось: диагноз от врачей
11:52
"Закон о языке": Гончаренко поскандалил со "слугой народа" из-за агрессии РФ Видео
11:51
Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы
11:39
Черное Рождество – магнитные бури подкосят на праздник, как себе помочь
11:37
Внутри люди: в Киеве загорелись мини-сауны Фото
11:21
Газовый спор: в России назвали пустяком выплату Украине 3 миллиардов долларов
11:07
"Господь вас любит": Папа римский озадачил заявлением в ходе рождественской мессы в Ватикане
11:00
Стало известно, кто из "слуг народа" заменит Трубу в ГБР Видео
10:38
Зеленский рискует уйти бесславно и досрочно - политолог
10:28
В Украину идет зима: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании
09:53
Кредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 году
09:45
Аутсорсинг, аутстаффинг и контракт: в Кабмине пролили свет на новый Трудовой кодекс
09:37
Паучата от Сороса впрыскивают яд в Украину мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять