В Харькове суд оправдал ученого, залившего в сеть порно с женским оргазмом

Порно. Иллюстративное фото / Мединфо

В Харькове Киевский райсуд оправдал по обвинению в распространении порнографии доцента из местной академии культуры.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Судебный репортер.

По материалам обвинения, в начале 2015-го мужчина выложил в файлообменную сеть видеоролики с красноречивыми названиями - "2010-Real Female Orgasms 12"; "2010-Real Female Orgasms 12"; "Incredible Female Orgasms 1998"; "Red-info 16"; "Sguirting Asian pussy - Free Porn Videos - YouPorn"; "The Peak of Orgasms".

По словам копов из отдела киберпреступности рассказал, что нашел файлы в ходе отработки операции "Паутина" в конце сентября 2015-го (когда мониторил всемирную Сеть по запросу "порно".

Мужчина вину не признал, пояснив, что никакой порнографии не распространял, он ученый, работает над докторской диссертацией по теме "Феномен плодородия в украинской семейной обрядности" и использовал порноролики для своих исследований.

По мнению экспертов, приглашенных судом, ни один из вышеописанных сюжетов не может квалифицироваться порнографическим или запрещенным - потому как будут нарушены права ученого на свободное научное исследование.

Таким образом, суд пришел к выводу, что в действиях мужчины нет состава преступления и оправдал.

Напомним, ранее в центре Киева на остановке общественного транспорта крутили порно.

До этого ученые рассказали, почему женщины любят смотреть порно.