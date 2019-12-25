В Харькове суд оправдал ученого, залившего в сеть порно с женским оргазмом

В общем, очередной камень в огороде тех, кто утверждает - украинская наука беспросветно деградировала и ничего интересного не исследует.
В Харькове Киевский райсуд оправдал по обвинению в распространении порнографии доцента из местной академии культуры.
Соответствующее сообщение опубликовал портал Судебный репортер.
По материалам обвинения, в начале 2015-го мужчина выложил в файлообменную сеть видеоролики с красноречивыми названиями - "2010-Real Female Orgasms 12"; "2010-Real Female Orgasms 12"; "Incredible Female Orgasms 1998"; "Red-info 16"; "Sguirting Asian pussy - Free Porn Videos - YouPorn"; "The Peak of Orgasms".
По словам копов из отдела киберпреступности рассказал, что нашел файлы в ходе отработки операции "Паутина" в конце сентября 2015-го (когда мониторил всемирную Сеть по запросу "порно".
Мужчина вину не признал, пояснив, что никакой порнографии не распространял, он ученый, работает над докторской диссертацией по теме "Феномен плодородия в украинской семейной обрядности" и использовал порноролики для своих исследований.
По мнению экспертов, приглашенных судом, ни один из вышеописанных сюжетов не может квалифицироваться порнографическим или запрещенным - потому как будут нарушены права ученого на свободное научное исследование.
Таким образом, суд пришел к выводу, что в действиях мужчины нет состава преступления и оправдал.
Напомним, ранее в центре Киева на остановке общественного транспорта крутили порно.
До этого ученые рассказали, почему женщины любят смотреть порно.