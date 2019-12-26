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"Охренеть - пошли в жопу": Гордон словесно изничтожил желающих мириться россиян

26 декабря 2019, 12:36

Дмитрий Гордон, невзирая на прямой телеэфир, особо не подбирал выражения по поводу возможности замирения Украины и России.

Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон / УНИАН

Известный украинский медиаменеджер и коммерсант Дмитрий Гордон в телеэфире в весьма экспрессивной манере прокомментировал все попытки российский пропагандистов примирить население РФ с украинцами - после аннексии полуострова Крым и войны на Донбассе.

"Вы знаете - я одну важную вещь скажу. Вот россияне говорят  - Че вы не хотите договариваться? Это мне напоминает - мужик в подворотне изнасиловал девушку, а потом говорит: "А че ты, обиделась - что ли". "Так ты ж меня изнасиловал", "Да ладно - давай дружить. Забыли. Изнасиловал - и что? Давай дружить". Разговор насильника с жертвой. Так не будет. Так не выйдет", - заявил он. 

Однако, Гордон не остановился и в крайне жесткой манере объяснил, почему концепция "украинцы и россияне - братские народы" скомпрометирована безвозвратно. И даже присовокупил к своей пламенной речи крепкое словцо.

Они говорят на своих ток-шоу. Че Вы обижаетесь - мы ж братья. Мы ж друзья Ваши. Мы,россияне, друзья Ваши. Давайте дружить как раньше. Охренеть. Крым забрали, часть Донбасса, наубивали тут столько людей и дружить давайте. В жопу пошли", - подытожил он.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон предупредил Владимира Зеленского о мести Владимира Путина после саммита в нормандском формате, прошедшем в Париже.  До этого Гордон публично "обличил" ложь украинских политиков.

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