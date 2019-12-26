Эротикой по проблемам: в Одессе журналистки с моделями снялись для сексуального календаря

В Одессе местный портал Думская выпустил "проблемный" эротический календарь на Новый, 2020-й год.

Откровенное и сексуальное белье примерили как сами журналистки, так и профессиональные модели. По словам авторов проекта, они хотели эротикой привлечь внимание к проблемам Одессы.

Планируется, что все средства, собранные от продажи календаря будет направлена на благотворительные проекты и оказание помощи бойцам Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее в Австрии фермерши крайне бесстыже "сверкнули" прелестями для эротического календаря. До этого известная украинская теннисистка Элина Свитолина поразила снимком для эротического календаря.