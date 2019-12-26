  1. Главная
  3. Украина

Эротикой по проблемам: в Одессе журналистки с моделями снялись для сексуального календаря

26 декабря 2019, 13:47

Трудно поспорить с создателями календаря по поводу того, что полуобнаженные девушки в сексуальном белье привлекают внимание. Привлекают и еще как.

  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская
  • Эротический календарь на 2020 год Думская

В Одессе местный портал Думская выпустил "проблемный" эротический календарь на Новый, 2020-й год.

Откровенное и сексуальное белье примерили как сами журналистки, так и профессиональные модели. По словам авторов проекта, они хотели эротикой привлечь внимание к проблемам Одессы.

Планируется, что все средства, собранные от продажи календаря будет направлена на благотворительные проекты и оказание помощи бойцам Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее в Австрии фермерши крайне бесстыже "сверкнули" прелестями для эротического календаря.  До этого известная украинская теннисистка Элина Свитолина поразила снимком для эротического календаря.

Одесса календарь сексуальное белье эротическая съемка
Сейчас вы просматриваете новость «Эротикой по проблемам: в Одессе журналистки с моделями снялись для сексуального календаря». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:31
"Нечего трындеть на кухне": Звиробий жахнула заявлением после допроса в ГБР
14:25
АЗС продолжают снижать цены на топливо после встречи с Зеленским
14:09
Украинский тренер покинет зарубежный клуб
13:47
"Моральное уродство": у Заворотнюк впали в ярость из-за скандального слуха
13:47
Эротикой по проблемам: в Одессе журналистки с моделями снялись для сексуального календаря Фото
13:42
Известный шахматист покинул сборную Украины из-за скандального конфликта с ФШУ
13:42
"Души его": в Кривом Роге обвиняемый устроил драку с полицейскими в зале суда Видео
13:31
Тушка индейки: покупай по выгодной цене к Новому Году новости компании
13:25
Украина зажата между мародерами и шизофрениками мнение
13:04
"Дорисовали качество": lifecell поймали на вранье
12:55
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные похождения, дыра в бюджете и очищение
12:45
Новый закон о медиа: у Зеленского определились, как будут регулировать работу СМИ в Украине
12:42
Кредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 году
12:36
"Охренеть - пошли в жопу": Гордон словесно изничтожил желающих мириться россиян Видео
12:33
Шпигуни під прикриттям 2019: обзор со спойлерами мультика Камуфляж и Шпионаж Фото Видео
12:30
Политик года: украинцы поставили Зеленского на первое место – опрос
12:05
Баловство и огненный переполох: рецензия на комедию Игра с огнем Видео
12:00
"Гнида сепарская, пошел на х*й": в Харькове одиозного сепаратиста облили зеленкой
11:54
"С куском пиццы во рту": над украинским политологом поиздевались на росТВ - видео Видео
11:49
Во Львове крыса гоняла кота и атаковала мужчину, опубликовано видео Видео
11:39
Более 40% украинцев назвали новую власть лучше предыдущей – опрос
11:22
У Николаева фура уничтожила мост, опубликованы фото и видео Фото Видео
11:20
Петросян обещает засудит Пусть Говорят за выпуск 25-12-2019: видео онлайн Видео
11:01
"Зеленскому удалось": Лавров высказался об урегулировании на Донбассе
10:43
"Не пи*ди": под апелляционным судом в Киеве журналиста облили мочой Видео
10:33
Российский продюсер назвал Зеленского предателем: что случилось
10:30
Тука сказал, как от Путина можно получить ключ от мира на Донбассе
10:14
В метро Москвы произошла поножовщина: есть пострадавшие Видео
10:05
В Украине прошли испытания уникальной "натовской" гаубицы Видео
10:02
Кредиторы и фонды сожрут Украину, если она не поменяет свою политику мнение
10:00
Есть ли свет в конце тоннеля: какая судьба ждет Донбасс в 2020 году
09:51
У Галины Волчек отказывают органы
09:39
"До пи*ды Украине": опубликован текст прослушки Кузьменко о "герое – жертве"
09:31
"Чабан с баранами": Невзоров жестко потроллил Путина Видео
09:10
"Не на*бнулся опять?": в Сети жестко потроллили Путина-"хоккеиста" Фото
08:54
Пожар в Одессе: опознана последняя жертва трагедии
08:38
Солнечное затмение 26 декабря: влияние на все знаки Зодиака и ритуалы Фото
08:28
Снег будет: синоптик изменил прогноз погоды на Новый год Видео
08:15
Салаты с авокадо: вкусные, полезные и яркие рецепты для истинных гурманов
08:05
Почему гривну в 2020 году ждет провал мнение
07:59
Адские санкции США: в России рассказали о судьбе Северного потока-2
07:32
"Синяк замазала, зубы приклеила": избитая под Одессой военнослужащая раскрыла детали
07:05
Транзит газа: стало известно, когда Украина и Россия финализируют договоренности
06:52
Катастрофы и месть стихии: астролог назвала самые опасные даты в 2020 году
06:27
Стрижка шегги 2020 – самая омолаживающая женская стрижка нового года фото Фото
06:11
Что посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020 Видео
05:55
Модний манікюр на Новий рік 2020 – вишуканий новорічний манікюр 2020 фото Фото
05:53
Украина возбудила дело по факту запуска поездов в Крым: появилась реакция Москвы Видео
05:35
"Старое новое Рождество": эксперт разнесла миф о "католическом" празднике
05:19
"Секс и бухлишко не помогает": Асмус после порно-сцены в Текста сделала объявление
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять