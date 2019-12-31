"Вышла развешать белье": в Киеве девушка погибла страшной смертью

В Киеве страшной смертью погибла 28-летняя девушка / kiev.informator.ua

В ночь на вторник, 31 декабря, в Святошинском районе Киева 28-летняя девушка погибла страшной смертью - выпала из окна балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже 16-этажки, и погибли.

Трагедия произошла на проспекте Академика Палладина, 21 около 00:40, пишет Информатор.

Издание выяснило, что девушка выпала из окна после того, как вышла на балкон, чтобы развешать белье.

В момент падения в квартире был супруг девушки. Правоохранителям предстоит выяснить: гибель девушки - несчастный случай или самоубийство.

"По предварительной информации правоохранителей, 28-летняя девушка проживала в квартире на 13 этаже 16-этажного дома… Прибывшие врачи были бессильны…", - отмечается в материале.

Напомним, 21 декабря в Деснянском районе Киева по адресу ул. Киото, 9 по-дурацки погиб мужчина - на лестничной клетке жилого дома вместе со стеклом выпал из окна, которое находится между восьмым и девятым этажами и не открывается. Погибшему на вид около 30 лет.