Квартал в новогоднем выпуске показал сценку о Яременко и проститутках: опубликовано видео

В юмористическом ролике жена застукала нардепа Яременко / Фото: скриншот

В новогоднем выпуске Вечернего квартала актеры продемонстрировали постановку о народном депутате Богдане Яременко, который заказывал проституток во время работы в сессионном зале Верховной Рады.

"В этом году друзья, мы получили новый парламент, который иногда ведет себя как старый. Так, к примеру, совершенно недавно один из украинских "слуг народа" попался на переписке с девушкой легкого поведения. Другими словами, "слуга" искал себе госпожу. Сам депутат заявил, что это была провокация. Впоследствии он оправдывался даже перед президентом. Но сложнее всего ему было оправдываться перед своей собственной женой. И так давайте представим кабинет депутата ВР Богдана Яременко. Смотрим", - сказал ведущий. Видео опубликовано в YouTube.

Гулящего депутата играл Александр Пикалов, он вышел на сцену в пиджаке и в трусах. Его разъяренную жену играла Елена Кравец, у которой "политик" спросил, как она попала в здание парламента.

"А очень просто, я сказала, что я к тебе на час. Так меня сразу к твоему кабинету и провели", - сказала Кравец.

Затем жена в гневе отлавливает по кабинету супруга девиц легкого поведения.

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